كوهين يهاجم هاريس: لا تفهم الإصلاح القضائي في إسرائيل

هاجم وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين، نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس، التي انتقدت قانون "إصلاح القضاء" المثير للجدل والذي أثار احتجاجات في إسرائيل.

وقال كوهين إن هاريس "لن تتمكن من الاقتباس من بند واحد من الإصلاح القضائي.. هي لا تفهمه"، وذلك بعد أن قالت في تصريح من داخل السفارة الإسرائيلية بواشنطن إن "القضاء الإسرائيلي يجب أن يظل مستقلا".

وقوبلت تصريحات هاريس خلال الحفل بشأن ما يعرف بقانون "إصلاح القضاء" بالتصفيق، في إشارة إلى معارضة غالبية الموجودين هذا القانون.

المصدر: "جيروزاليم بوست"