من داخل السفارة الإسرائيلية بواشنطن: نائبة بايدن تنتقد حكومة نتنياهو

في أحدث انتقاد أمريكي لحكومة بنيامين نتنياهو بسبب قانون "إصلاح القضاء" المثير للجدل والذي أثار احتجاجات، دعت نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس، إلى "قضاء مستقل" في إسرائيل.

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وقالت هاريس يوم الثلاثاء، في حفل استقبال بمناسبة الذكرى الـ 75 لتأسيس إسرائيل استضافته السفارة الإسرائيلية في واشنطن، إن "الولايات المتحدة الأمريكية ستستمر في الدفاع عن القيم التي كانت حجر الأساس للعلاقة الأمريكية-الإسرائيلية، والتي تشمل الاستمرار في تقوية ديمقراطياتنا، المبنية على مؤسسات وضوابط وتوازنات قوية".

وشددت هاريس على أن "الديمقراطية الإسرائيلية تتطلب قضاء مستقلا".

وقوبلت تصريحات هاريس خلال الحفل بشأن ما يعرف بقانون "إصلاح القضاء" بالتصفيق، في إشارة إلى معارضة غالبية الموجودين هذا القانون.

وشهدت إسرائيل منذ أكثر من 22 أسبوعا احتجاجات مستمرة ترفض قانون حكومة نتنياهو، معتبرة أنه يكبل القضاء بالتدخلات السياسية.

المصدر: جيروزاليم بوست