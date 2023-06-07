كبير موظفي ترامب يدلي بشهادته أمام المحكمة حول "الوثائق السرية"

أدلى رئيس موظفي البيت الأبيض في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب، مارك ميدوز بشهادته أمام هيئة محلفين تستمع للأدلة بالتحقيقات، التي يقودها مكتب المستشار الخاص الذي عينه المدعي العام.

وأكدت لشبكة "آيه بي سي نيوز" أن ميدوز أجاب على أسئلة بشأن جهود ترامب لإلغاء انتخابات 2020 وسوء تعامل الرئيس السابق مع الوثائق السرية التي احتفظ بها.

وعند سؤاله رفض محامي ميدوز، التعليق على ما إذا كان ميدوز قد أدلى بشهادته أمام هيئة المحلفين الكبرى، مؤكدا التزام موكله بإبلاغ الحقيقة عندما يكون عليه التزام قانوني للقيام بذلك.

ومع ظهور تقارير عن حضور شاهد تلو الآخر إلى هيئة المحلفين الكبرى أو إجراء مقابلات مع محققين اتحاديين، ظل ميدوز بعيدا عن الأنظار إلى حد كبير.

وشهادته ليست غير متوقعة، ففي وقت سابق من هذا العام رفض قاض فيدرالي مزاعم ترامب بالامتياز التنفيذي وأمر ميدوز وغيره من كبار مساعدي ترامب السابقين بالإدلاء بشهادتهم أمام هيئة المحلفين الكبرى، حسبما قالت عدة مصادر مطلعة.

وتم استدعاء ميدوز إلى جانب مساعدي ترامب السابقين للشهادة من قبل مكتب جاك سميث المستشار الخاص الذي عينه المدعي العام ميريك غارلاند في أواخر العام الماضي للإشراف على تحقيقات وزارة العدل مع ترامب بعد أن أعلن الأخير أنه ترشحه للرئاسة في عام 2024.

وقد كان مارك ميدوز حاضرا في لحظات محورية قبل وبعد انتخابات 2020، مطلعا على العديد من المعلومات المهمة.

الأمر الذي أكدته عدة رسائل نصية أحالها ميدوز لجنة التحقيق في هجوم الكابيتول، التي شكلها مجلس النواب، قبل أن يقرر التوقف عن التعاون معها، لكن هذه الرسائل شكلت خريطة طريق في التحقيقات بحسب مصادر داخل مجلس النواب.

أما فيما يتعلق بقضية الوثائق، فقد قال شخصان مطلعان على الأمر، إن ميدوز كان مطلعا على الجهود التي تبذلها إدارة المحفوظات الوطنية لاستعادة ما يقرب من 20 صندوقا من المواد الرئاسية التي قيل للمسؤولين أن ترامب أخذها معه عندما غادر البيت الأبيض في يناير 2021.

وأن ميدوز كان أحد ممثلي ترامب لدى إدارة الأرشيف، وكان له دور ما في محاولة مناقشة الأمر مع الرئيس السابق.

وتشير المعلومات إلى أن مارك ميدوز قد يكون مرتبطا بدليل حيوي في التحقيقات، بعد أن كشف تسجيل صوتي لمقابلة أجراها ترامب مع شخصين يساعدان كبير موظفيه السابق في كتابة مذكرات عن سنواته في البيت الأبيض.

المصدر: abc news