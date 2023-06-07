نيبينزيا عن تدمير محطة كاخوفسكايا: النظام الأوكراني ارتكب جريمة لا يمكن تصورها

قال مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، في جلسة مجلس الأمن الدولي الثلاثاء، إن نظام كييف ارتكب جريمة لا يمكن تصورها بتفجير محطة كاخوفسكايا الكهرومائية.

وأضاف: "في ليلة 6 يونيو، ارتكب نظام كييف جريمة لا يمكن تصورها - تفجير محطة كاخوفسكايا الكهرومائية، ونتيجة لذلك بدأت المياه تتدفق بشكل غير منظم في اتجاه مجرى نهر دنيبر. وغمرت المياه العديد من المراكز السكنية، وباشرت السلطات بإجلاء الآلاف من السكان. وتسببت المياه بضرر هائل للأراضي الزراعية في المنطقة وللنظام البيئي لمصب نهر الدنيبر".

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وشدد نيبينزيا، على ضرورة قيام الأمم المتحدة بالتحقيق في هذه الجريمة، وعلى أنه لا يجوز للمنظمة الدولية تكرار الأخطاء، كما في حالة الاستفزاز الأوكراني في بوتشا وتفجير خطي أنابيب الغاز "السيل الشمالي".

وأكد المندوب الروسي على ضرورة قيام أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بإدانة الأعمال الإرهابية للسلطات الأوكرانية.

وقال: "يثير الاستغراب رفض السكرتارية العامة للأمم المتحدة في كل مرة إدانة هجمات نظام كييف، متذرعة بنقص المعلومات، وينطبق ذلك على سبيل المثال على قصف القوات الأوكرانية لمحطة زابوروجيه الكهروذرية، على الرغم من أنهم يعرفون حق المعرفة من يقوم بذلك. في الوقت نفسه، لا تتردد قيادة سكرتارية الأمم المتحدة في تكرار الاستنتاجات المسيسة التي تزعم بأن جميع هذه الجرائم هي نتيجة لتصرفات روسيا في أوكرانيا. وهذا انحراف غير مقبول عن مبدأ الموضوعية والحياد المنصوص عليه في المادة 100 من ميثاق الأمم المتحدة والمتعلق بعمل قيادة السكرتارية العامة للأمم المتحدة".

المصدر: تاس