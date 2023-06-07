رئيس الوزراء البريطاني يتوجه إلى واشنطن للقاء بايدن

توجه رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك إلى واشنطن في وقت متأخر أمس الثلاثاء، حيث سيلتقي الرئيس الأمريكي جو بايدن ويدعو إلى تعميق العلاقات الاقتصادية بين الولايات المتحدة وبريطانيا.

إقرأ المزيد

وقالت وسائل إعلام إن سوناك "سيمارس الضغط من أجل أن تلعب بريطانيا دورا رائدا في تنظيم الذكاء الاصطناعي وأن يكون مقر منظم الذكاء الاصطناعي العالمي المستقبلي في لندن، وفقا للمصادر التي اعتبرت أن بريطانيا لديها الخبرة المطلوبة وحجم قطاع التكنولوجيا".

وسيلتقي سوناك بالرئيس بايدن يوم الخميس في قمة بالبيت الأبيض، متعهدا بتقديم دعم غير محدود لأوكرانيا.

وقال سوناك للصحفيين على متن طائرته القادمة من لندن إن "أي هجوم متعمد على سد كاخوفكا سيمثل أكبر هجوم على البنية التحتية المدنية في أوكرانيا منذ بداية الحرب".

وكانت الحكومة البريطانية قالت في بيان صحفي إن رئيس الوزراء البريطاني سيدعو إلى أن يكون التعاون الأمني الاقتصادي بين البلدين "واسع النطاق مثل تعاوننا في مجال الأمن التقليدي".

ومن المقرر أن يجري سوناك في العاصمة الأمريكية يومي الأربعاء والخميس محادثات مع السياسيين في الكونغرس وكبار رجال الأعمال.

المصدر: أ ف ب+ رويترز