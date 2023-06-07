عقوبات أمريكية جديدة تشمل الصين مرتبطة ببرنامج "إيران للصواريخ الباليستية"

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات جديدة على أفراد وشركات من إيران والصين وهونغ كونغ قالت إنهم على صلة "بتطوير برنامج الصواريخ الباليستية الإيراني".

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وبحسب الوزارة، فإن شبكة من 7 أشخاص و6 شركات، سهلت "شراء الأجزاء والتكنولوجيا الحساسة والحاسمة للجهات الفاعلة الرئيسية في تطوير الصواريخ الباليستية الإيرانية"، بما في ذلك وزارة الدفاع الإيرانية والشركات التابعة لها.

ومن بين أهداف العقوبات شركة "تشجيانغ تشينغجي" التي تتخذ من الصين مقرا لها ويزعم أنها باعت أجهزة طرد مركزي ومواد أخرى إلى شركة في إيران تابعة لوزارة الدفاع في البلاد.

كما تم فرض عقوبات على العديد من المسؤولين التنفيذيين في شركة "تشينغجي" وشركة "لينغو بروسيس إنجنيرينغ ليميتد"، ومقرها هونغ كونغ، والتي قالت وزارة الخزانة الأمريكية إنها بمثابة شركة واجهة للشركة الصينية.

كما تم استهداف الملحق الدفاعي الإيراني في بكين، داود دمغني، الذي يزعم أنه ينسق عمليات الشراء من الصين للمستخدمين النهائيين من إيران.

تحرم العقوبات الأشخاص والشركات من الوصول إلى أي ممتلكات أو أصول مالية في الولايات المتحدة وتمنع الشركات والمواطنين الأمريكيين من التعامل معهم.

يأتي ذلك، تزامنا مع كشف الحرس الثوري الإيراني عن صاروخ فرط صوتي قال إنه قادر على اختراق مختلف الأنظمة الصاروخية لسرعته الفائقة وإمكاناته العالية في المناورة ويبلغ مداه ألفا وأربعمئة كيلومتر.

المصدر: أ ب