نيجيريا.. مقتل عدد من العسكريين في كمين تخلله تفجير انتحاري

أفادت وكالة "فرانس برس" نقلا عن مصادر أمنية نيجيرية الثلاثاء بأن عددا من العسكريين قتلوا في شمال شرق البلاد في كمين مسلح تخلّله انفجار سيارة مفخخة يقودها انتحاري.

وقالت المصادر إن مسلحين من تنظيم "داعش في غرب إفريقيا" نصبوا عصر الجمعة كمينا لقافلة عسكرية قرب قرية ميتيلي في ولاية بورنو.

وأضافت أنه على الإثر اندلعت اشتباكات مسلحة بين الطرفين انتهت بهجوم شنه انتحاري يقود سيارة مفخخة فجر سيارته وسط العسكريين.

وقال أحد المصادر: "لقد خسرنا العديد من الرجال في المعركة الشرسة ضد إرهابيي تنظيم "داعش في غرب إفريقيا" إثر هجم انتحاري بسيارة مفخخة"، مضيفا: "لا يمكنني الإعلان عن حصيلة دقيقة، لكن الخسائر كبيرة".

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وكانت الوحدة العسكرية متوجهة إلى قرية آريج لتوصيل مواد غذائية للجنود الذين يقاتلون المتشددين في المنطقة.

وحسب مصدر آخر، طلب عدم الكشف عن اسمه، فإن "الجنود قاتلوا ببسالة وكانت دفة المعركة تميل لصالحهم عندما فجر انتحاري سيارته المفخخة وسطهم مما أسفر عن مقتل العديد منهم".

وأعلن تنظيم "داعش في غرب إفريقيا" يوم الاثنين مسؤوليته عن الهجوم، مدعيا مقتل وإصابة ما لا يقل عن 20 من العسكريين النيجيريين.

المصدر: "فرانس برس"