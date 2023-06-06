سلطات خيرسون: تدهور الوضع في مدينة هولا بريستان وارتفاع منسوب المياه بسرعة (فيديو)

قال رئيس حكومة منطقة خيرسون، أندريه ألكسينكو، إن الوضع مع الفيضانات في مدينة هولا بريستان، قد تدهور بشكل حاد بحلول مساء يوم 6 مايو، وبدأ منسوب المياه في الارتفاع بسرعة.

وكتب في قناته على "التلغرام": "بعد مدينة أليوشكا التي غمرتها المياه بالكامل تقريبا، بدأ الوضع في مدينة هولا بريستان يزداد سوءا في المساء".

وبحسب ألكسينكو، غمرت المياه مناطق السهول الفيضية خلال ساعات النهار، ثم بدأ مستوى الفيضانات يرتفع بسرعة كبيرة.

وأضاف أنه "على الرغم من وجود المزيد من الوقت لتنبيه الأشخاص وإجلائهم، إلا أنه يتعين إقناع العديد منهم حرفيا بجمع الوثائق على الأقل في ظل القصف النازي المستمر".

كما أكد أن رجال الإنقاذ والموظفين يواصلون المساعدة بكل الطرق وستستمرعملية الإنقاذ وسيتم نقل الأشخاص الذين تم إجلاؤهم بالحافلات إلى ملاجئ آمنة ومؤقتة لتحيط بهم الرعاية الكاملة.

وأشار ألكسينكو، في وقت سابق، إلى أن المياه المتدفقة من محطة كاخوفكا الكهرومائية غمرت مدينة أليوشكا في مقاطعة خيرسون بشكل كامل تقريبا.

وأكد رئيس إدارة مدينة نوفايا كاخوفكا فلاديمير ليونتييف، أن حادثة "كاخوفسكايا" أصبحت نتيجة للضربات اليومية عليها من قبل القوات الأوكرانية والتي استمرت منذ عام تقريبا.

ونفذ نظام كييف في الليلة الماضية ضربة خطيرة على محطة كاخوفسكايا الكهرومائية أسفرت عن تدمير الصمامات في المحطة، مما أدى إلى حدوث فيضانات كارثية.

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المصدر: RT