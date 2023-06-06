دوديك: الاستخبارات البريطانية وراء احتجاجات المعارضة في صربيا

صرح رئيس الجمهورية الصربية في البوسنة والهرسك، ميلوراد دوديك، بأن الاستخبارات البريطانية تقف وراء احتجاجات المعارضة في صربيا التي تهدف إلى الإطاحة بالرئيس ألكسندر فوتشيتش حسب رأيه.

وكتب دوديك على "تويتر"، يوم الثلاثاء، أن "الاحتجاجات تدل بوضوح على هدفها، وهو استغلال المأساة والقتل الجماعي للشباب، من أجل الإطاحة بالرئيس ألكسندر فوتشيتش من خلال المظاهرات في الشارع".

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وأضاف: "أنا على ثقة وأكرر أن هناك نفس الرعاة (للمعارضة) في صربيا وفي الجمهورية الصربية، وهم عناصر الاستخبارات البريطانية".

يذكر أن صربيا شهدت احتجاجات للمعارضة في أعقاب حادثي إطلاق نار في بلغراد يوم 3 مايو وبلدتي دوبونا ومالو أوراشييه في 4 و5 مايو.

وأسفر الحادث الأول في مدرسة ببلغراد عن مقتل 10 أشخاص وإصابة 6 آخرين، والحادث الثاني عن سقوط 8 قتلى و14 مصابا.

المصدر: نوفوستي