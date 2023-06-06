البيت الأبيض يرفض التعليق على الأنباء حول تورط أوكرانيا بتفجير خط أنابيب "السيل الشمالي"

رفض البيت الأبيض اليوم الثلاثاء التعليق على تورط القوات الأوكرانية في تفجير أنابيب "السيل الشمالي".

وقال منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي، إن إدارة البيت الأبيض لا تنوي التعليق علنا على الأنباء التي تفيد بتورط أوكرانيا في تفجير أنابيب "السيل الشمالي".

وأضاف: "بالتأكيد أنا لا أنوي التعليق من منبري هذا على المعلومات الاستخباراتية، بغض النظر عما إذا كان الأمر يتعلق بحادث "نورد ستريم" أو أي حادث آخر، وبالطبع لا أنوي التحدث عن المعلومات التي أوردتها صحيفة "واشنطن بوست"، بالنظر إلى أن المخابرات الأمريكية لم تؤكد صحتها".

وأشار إلى أن ثلاث دول تحقق حاليا في الحادث وهي ألمانيا والدنمارك والسويد، ووفقا له، فإن الولايات المتحدة لا تنوي استباق النتائج المحتملة لهذه التحقيقات في تقييماتها.

وذكرت صحيفة "واشنطن بوست" في وقت سابق اليوم، أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، علمت بالمخطط الأوكراني لتفجير خط أنابيب "السيل الشمالي" قبل ثلاثة أشهر من الحادث، من حليف وثيق.

وأضافت أن أوكرانيا خططت للهجوم على خط أنابيب "السيل الشمالي" في شهر يونيو 2022 خلال تدريبات BALTOPS .

المصدر: نوفوستي