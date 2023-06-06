اجتماع عاجل لمجلس الأمن بعد كارثة تدمير قوات كييف سد محطة كاخوفكا للطاقة الكهرومائية

يعقد مجلس الأمن الدوليفي مدينة نيويورك، يوم الثلاثاء، اجتماعا عاجلا لمناقشة "التهديدات للسلام والأمن" في أوكرانيا.

ومن المتوقع أن يناقش الأعضاء الانفجار الذي دمر الجزء العلوي من سد محطة كاخوفكا للطاقة الكهرومائية في مقاطعة خيرسون التي تسيطر عليها روسيا.

واتهمت موسكو نظام كييف بإطلاق صواريخ على المحطة خلال الليل، بينما زعم الجيش الأوكراني أن القوات الروسية فجرت المحطة.

وفي أكتوبر الماضي، حذرت روسيا مجلس الأمن من أن أوكرانيا "تستهدف عن عمد'' السد الذي يعود إلى الحقبة السوفيتية، وتطلق "ما يصل إلى 120 صاروخا كل يوم'' كجزء من خطة لتدمير الهيكل، ورفع منسوب المياه وإلحاق فيضانات بالمناطق المجاورة.

المصدر: RT