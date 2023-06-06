روسيا تنوي عقد اجتماع لمجلس الأمن الدولي بشأن تدمير سد محطة كاخوفسكايا

أعلن ممثل روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا،عن نية روسيا عقد اجتماع لمجلس الأمن الدولي بشأن تدمير قوات كييف لسد محطة كاخوفسكايا لتوليد الطاقة الكهرومائية.

ودمر قصف من قبل الجيش الأوكراني الليلة الماضية الجزء العلوي من سد محطة كاخوفسكايا لتوليد الطاقة الكهرومائية. ويعتقد أن تكون الضربة قد وجهت من راجمة صواريخ من طراز "أولخا". وبحسب فلاديمير ليونتييف، رئيس منطقة نوفوكاخوفا، تم هدم الصمامات الموجودة في السد، لكن السد نفسه لم يتضرر.

وفي ظل التصريف غير المنظم للمياه، ارتفع منسوب المياه في نوفايا كاخوفكا عشرة أمتار، ويمكن أن يصل إلى 12 كحد أقصى. وقد غمرت المياه ثلاث قرى في المنطقة بالكامل.

وقال أندريه ألكسينكو، رئيس حكومة منطقة خيرسون، إن المناطق المهددة بمياه الفيضان هي 14 منطقة سكنية، يعيش فيها حوالي 22 ألف شخص.

وفتحت لجنة التحقيق الروسية قضية جنائية بشأن الهجوم الذي أدى لتدمير السد

وفي وقت سابق، طلبت أوكرانيا عقد اجتماع لمجلس الأمن الدولي بشأن تدمير محطة كاخوفكا للطاقة الكهرومائية.

المصدر: نوفوستي