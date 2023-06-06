البيت الأبيض: تدمير محطة كاخوفكا الكهرومائية مثير للقلق ونبحث العواقب المحتملة

أعربت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن عن قلقها البالغ إزاء التقارير التي تفيد بتدمير محطة كاخوفكا الكهرومائية، وتحاول معرفة المخاطر المحتملة عن هذا الحادث.

وأفادت وكالة "رويترز" اليوم الثلاثاء، نقلا عن مسؤول في إدارة بايدن لم تذكر اسمه، بأن "الولايات المتحدة "قلقة للغاية عقب تفجير السد الخاضع للسيطرة الروسية، وتحاول معرفة عواقب ذلك".

وقصف الجيش الأوكراني الليلة الماضية محطة كاخوفكا الكهرومائية بالصواريخ ودمر الجزء العلوي منها، وتسبب القصف بأضرار كبيرة لصمامات السد ما أسفر عن تدفق شديد غير منظم للمياه، وارتفعت المياه إلى ثمانية أمتار في نهر دنيبر ووصلت إلى 5.3 متر في نهر كورسنك.

ونتيجة لذلك غمرت مياه السد العديد من المدن والقرى المحيطة بمحطة كاخوفكا الكهرومائية، وجار العمل على إجلاء السكان المدنيين من ثلاث مناطق هي نوفاكاخوفكا وغولوبريستان و مدينة أليوشكي.

كما حذر مدير الوكالة الدولية للطاقة النووية من انخفاض مستوى المياه في الخزان الخاص بتبريد أنظمة محطة زابوروجيه للطاقة الذرية بشكل كبير.

المصدر: نوفوستي