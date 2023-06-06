الدفاع الروسية تعلن حصيلة ما دمرته من صواريخ بريطانية وأمريكية ومقاتلات ومروحيات أوكرانية خلال يوم

تمكنت الدفاعات الجوية الروسية من صد وتدمير عدة أهداف أوكرانية، من بينها مروحيات وطائرات عسكرية وصواريخ "ستورم شادو" و"هيمارس" في منطقة العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.

وذكرت وزارة الدفاع الروسية أن أنظمة الدفاع الجوي أسقطت في الـ 24 ساعة الماضية، طائرتين هجوميتين أوكرانيتين من طراز سو-25، وطائرة سو-27 نفاثة، ومروحيتي مي-8 عسكريتين، وعدة صواريخ من طرازي "ستورم شادو" و"هارم"، بالإضافة إلى قذائف راجمات صواريخ وطائرات مسيرة.

وجاء في بيان الخدمة الصحفية لوزارة الدفاع الروسية، يوم الثلاثاء، أنه "خلال اليوم، أسقطت أنظمة الدفاع الجوي طائرتين من طراز سو-25 تابعتين لسلاح الجو الأوكراني في منطقة بابينو بمقاطعة خيرسون وفي منطقة نيكولسكويه بجمهورية دونيتسك الشعبية؛ وطائرة من طراز سو-27 تابعة للقوات الجوية الأوكرانية في منطقة أفدييفكا بجمهورية دونيتسك الشعبية؛ ومروحيتين من طراز مي-8 في مناطق نوفوداروفكا بمقاطعة زابوروجيه، وفودويانسكويه بجمهورية دونيتسك الشعبية".

بالإضافة إلى ذلك، اعترض الدفاع الجوي الروسي صاروخا مجنحا من طراز "ستورم شادو" وصاروخ "هارم" المضاد للرادارات، و12 صاروخ "هايمارس" و"أوراغان"، بالإضافة إلى 19 طائرة مسيرة أوكرانية في مناطق جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك ومقاطعة زابوروجيه.

وفي وقت سابق، ذكر وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، أن كييف شنت خلال الأيام الثلاثة الماضية، هجوما حشدت من أجله عددا كبيرا من القوات والمعدات على قطاعات مختلفة من الجبهة، مؤكدا أن القوات الروسية أحبطت كل الهجمات.

المصدر: وزارة الدفاع الروسية