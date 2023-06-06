"حياته في خطر".. خبير يحذر زيلينسكي من سوء تقييمه لتوازن القوى

أكد الضابط المتقاعد بالجيش الأمريكي، دانيال ديفيس، أن خطأ الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، في تقييم الاستعداد للهجوم المضاد سيؤدي إلى هزيمة كاملة للقوات الأوكرانية.

وقال ديفيس في مقابلة مع قناة "Judging Freedom" على اليوتيوب: "أفهم أنه يود أن يكون الأمر كذلك، ولكن من وجهة نظر عسكرية، إذا أزلت المشاعر وقمت بتقييم توازن القوى.. ليس لديهم سبب للتفاؤل".

ووفقا للضابط السابق، فإن سوء تقدير زيلينسكي فيما يتعلق بقدرة القوات الأوكرانية على القيام بعمليات هجومية، يمكن أن يتحول إلى كارثة لكييف، واصفا خططه بأنها مقامرة محفوفة بالمخاطر.

وأضاف ديفيس: "اتمنى ان يتفهم أن حياته في خطر".

ووفقا لوزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، شنت كييف خلال الأيام الثلاثة الماضية، هجوما حشدت من أجله عددا كبيرا من القوات والمعدات على قطاعات مختلفة من الجبهة، مؤكدا أن القوات الروسية أحبطت كل الهجمات.

المصدر: نوفوستي