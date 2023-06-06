السفارة الروسية في لندن: هناك صلة بين زيارة كليفرلي إلى كييف وهجمات القوات الأوكرانية

اعتبرت السفارة الروسية في لندن أنه ليس من الصدفة تزامن زيارة وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي إلى كييف والتكثيف الحاد لهجمات القوات الأوكرانية على جبهات التماس.

وقالت السفارة في تعليق اطلعت عليه وكالة "نوفوستي": "لاحظنا أن الزيارة غير المعلن عنها التي قام بها وزير الخارجية البريطاني جون كليفرلي إلى كييف في الفترة من 5 إلى 6 يونيو، تزامنت مع تكثيف القوات الأوكرانية عملياتها العسكرية بشكل حاد ومحاولات كييف تصعيد التوتر في المناطق الروسية المناطق المتاخمة للحدود (الأوكرانية)".

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وتابعت: "من المستحيل عمليا وصف توافق الظروف هذا بأنه محض صدفة".

وكان كليفرلي وصل إلى كييف أمس الاثنين في زيارة غير معلنة.

وأعلنت الدفاع الروسية أنها صدت هجمات أوكرانية على مختلف محاور القتال خلال الأيام الأخيرة، والتي جاءت في إطار "الهجوم المضاد الكبير" الموعود، مكبدة العدو خسائرة فادحة في الأفراد والمعدات.

المصدر: "نوفوستي"