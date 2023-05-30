وزير خارجية بريطانيا: أوكرانيا لها الحق في مهاجمة روسيا خارج أراضيها

أكد وزير الخارجية البريطاني، جيمس كليفرلي، معلقا على هجوم طائرات مسيرة على موسكو، إن أوكرانيا لها الحق في مهاجمة روسيا خارج أراضيها.

وقال كليفرلي إن أوكرانيا لها حق مشروع في الدفاع عن نفسها، موضحا أن كييف "لديها حق شرعي في القيام بذلك على أراضيها، وكذلك إبراز قوتها خارج حدودها لتقويض قدرة روسيا على بسط قوتها في أوكرانيا نفسها".

ووفقا لوزارة الدفاع الروسية، شاركت 8 طائرات مسيرة أوكرانية في هجوم على موسكو، تم إسقاط 5 باستخدام منظومة "بانتسير إس" في منطقة موسكو، وتم قمع 3 بواسطة معدات الحرب الإلكترونية.

ونتيجة للحادث، تعرضت 3 منازل في العاصمة لأضرار طفيفة، سيتم العمل على ترميمها في أقرب وقت ممكن.

المصدر: تاس