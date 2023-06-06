وزيرة خارجية كوسوفو: منفتحون على إعادة الانتخابات في بلديات الشمال

قالت وزيرة الخارجية دونيكا جيرفالا شوارتز الثلاثاء إن كوسوفو مستعدة لإجراء انتخابات جديدة في 4 بلديات في الشمال حيث أدى تعيين رؤساء بلديات من أصل ألباني إلى اضطرابات واشتباكات.

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وقالت "نحن منفتحون على انتخابات جديدة في تلك البلديات الأربع".

واندلعت الاحتجاجات بين الأقلية العرقية الصربية في كوسوفو في أبريل بعدما نصبت السلطات رؤساء بلديات متحالفين مع بريشتينا عقب انتخابات محلية تمت مقاطعتها على نطاق واسع في المناطق الشمالية.

وطالب المحتجون بإعادة الانتخابات في المناطق الشمالية مدخلا للحوار.

المصدر: أ ف ب