اندلاع حريق بالمنطقة التجارية في طهران (فيديوهات + صور)
أعلن المتحدث باسم إدارة الإطفاء وخدمات السلامة في بلدية طهران عن اندلاع حريق بالمنطقة التجارية في طهران، مؤكدا أن "رجال الإطفاء يعملون على احتواء هذا الحريق الكبير نسبيا".
وقال سيد جلال مالكي لوكالة "إرنا"، إنه عند حوالي الساعة 10:00 صباح اليوم الثلاثاء، تم الإبلاغ عن حريق في النظام 125 في سيد فالي بازار، مبينا أن رجال الإطفاء رصدوا حريقا في مستودع غراء، وهم يعملون على إخماد النيران.
#عاجل| اندلاع حريق بالمنطقة التجارية في #طهرانpic.twitter.com/IbKZuzlnUH— 24Live (@20fourLive) June 6, 2023
وأفاد بأن التركيز الأساسي للحريق هو مبنى من ثلاثة طوابق يضم عدة محلات تجارية ومستودعات بمساحة تزيد عن 1000 متر، وهو في الواقع مكان لتخزين وإنتاج الغراء.
🎥 آتشسوزی در انبار چسب در محدوده بازار تهران#iran#آتشسوزی#حادثه#آتشسوزی_بازار#تهرانpic.twitter.com/6O9e4Y1W8J— ISNAMEDIA (@ISNAMEDIA) June 6, 2023
آتشسوزی در انبار چسب در محدوده بازار تهران#iran#آتشسوزی#انبار_چسب#حادثه#بازار_تهرانpic.twitter.com/Tz5QhCE0Q3— ISNAMEDIA (@ISNAMEDIA) June 6, 2023
وأوضح حجم هذا الحريق، "يمكن رؤية كمية كبيرة من الدخان من مسافات بعيدة"، مبينا أنه بعد انتهاء عملية الاحتواء، سيتم الإعلان عن تفاصيل هذا الحادث.
آتشسوزی در انبار چسب در محدوده #بازار_تهرانhttps://t.co/MZ2xSnKj3Rpic.twitter.com/FXjYC6Iy7R— خبرگزاری ایسنا (@isna_farsi) June 6, 2023
يقع سوق سيد فالي في حي بازار بطهران وشارع سيد فالي ويعد هذا المجمع واحدا من 121 سوقا ومركزا للتسوق في البازار الكبير بالعاصمة، وهو مخصص لإنتاج وبيع الأحذية.
سخنگوی آتشنشانی تهران: یک انبار چسب در بازار سید ولی خیابان پاچنار دچار آتشسوزی شده. ۵ ایستگاه به محل حادثه اعزام شدند. pic.twitter.com/2kzgjftYkE— خبرگزاری فارس (@FarsNews_Agency) June 6, 2023
المصدر: "إرنا"