بوشيلين: القوات الأوكرانية استخدمت في هجومها الدبابات الغربية لكنها فشلت وتكبدت خسائر كبيرة

قال دينيس بوشيلين القائم بأعمال جمهورية دونيتسك، إنه تم تسجيل محاولات للقوات الأوكرانية لشن هجومها المضاد على أجزاء مختلفة من خطوط التماس في جمهورية دونيتسك.

وأضاف في حديث تلفزيوني: "محاولات التصعيد، أو ما يسمى بالهجوم المضاد تتم ملاحظتها في مناطق مختلفة في جمهورية دونيتسك الشعبية. القوات الأوكرانية تقوم بمحاولات جس نبض".

إقرأ المزيد

وشدد بوشيلين على أن الجيش الروسي تصدى لهجمات القوات الأوكرانية يوم أمس وأجبرها على التراجع مع تكبيدها خسائر كبيرة.

وتابع بوشيلين القول: "بالأمس قام العدو بتوجيه ضربة واحدة مشتتة للانتباه، وبعد ذلك شن هجماته التي كان من الصعب جدا على رجالنا صدها، لكن في الوقت التالي تم كبح جماح هجمات القوات الأوكرانية وإجبارها على التراجع مع تكبيدها خسائر فادحة ".

ووفقا له، تميزت الهجمات الأوكرانية الأخيرة باستخدام المعدات الغربية، بما في ذلك دبابات Leopard ودبابات AMX-10 ذات العجلات، والتي لم يتم سابقا استخدامها بشكل كبير في مختلف قطاعات الجبهة.

المصدر: تاس