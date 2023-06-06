مصدر: طائرات روسية تنفذ ضربة صاروخية على لواء جوي أوكراني في اتجاه كراسني ليمان

أفاد رئيس المكتب الصحفي لمجموعة القوات الروسية "المركز" ألكسندر سافتشوك بأن طائرات من طراز "سو-25" نفذت ضربات على 3 مجموعات للواء 81 الجوي الأوكراني في اتجاه كراسني ليمان.

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وقال سافتشوك، اليوم الثلاثاء: "شنت الطائرات الهجومية من طراز "سو-25" التابعة لمجموعة القوات الروسية "المركز" ضربات صاروخية على 3 مجموعات من اللواء 81 الجوي للقوات الأوكرانية حاولت استعادة المواقع المفقودة في اتجاه كراسني ليمان.

وأضاف أن طواقم المقاتلات الروسية من طراز "سو-34" نفذت ضربات على مستودع ذخيرة ومركز قيادة ومراقبة و6 معاقل للعدو في مناطق التجمعات السكنية بيتروفسكويه ونيفسكويه وتورسكويه.

وأردف أن المدفعية دمرت مواقع الكتيبة الميكانيكية الـ66 للقوات الأوكرانية في اتجاه سفاتوفو.

وتابع أنه تم خلال القتال المضاد للبطاريات تدمير مدافع هاوتزر من طراز "دي-30" و"مستا-بي" بالإضافة إلى 4 شاحنات لنقل ذخيرة تابعة للعدو. كما دمرت الأنظمة الصاروخية الروسية مسيرات وصاروخ "هيمارس" في منطقة التجمع السكني نوفوفوديانويه.

المصدر: تاس