قال مستشار الرئيس الأوكراني الأسبق، أوليغ سوسكين، إن القوات الأوكرانية التي تحارب على خطوط التماس، اصطدمت بجيش روسي مدرب جيدا لخوض الحروب.

وأوضح سوسكين عبر "يوتيوب"، "هناك أربعة خطوط دفاع، تم اختراقها جميعا من قبل الجيش الروسي وتدمير الدفاعات الأوكرانية فيها".

وأضاف: بالنظر إلى أن المسيرات الروسية تراقب السماء في خطوط التماس على مدار 24 ساعة في اليوم، فلا يوجد عنصر مفاجأة هناك".

ووفقا له، بعد فشل القوات الأوكرانية على عدة محاور في جبهات القتال، عم الصمت وسائل الإعلام الأوكرانية، واتبعت سياسة التستر على الخسائر التي تتكبدها كييف على جبهات القتال.

وأفادت وزارة الدفاع الروسية في وقت سابق، اليوم الاثنين، بشن القوات الأوكرانية هجوما واسع النطاق في 5 قطاعات على الجبهة جنوب دونيتسك.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية إيغور كوناشينكوف: "صباح يوم 4 يونيو شن العدو هجوما واسع النطاق على خمسة قطاعات من الجبهة في اتجاه جنوب دونيتسك، قام خلاله بإدخال الألوية الميكانيكية 23 و31 من الاحتياطيات الاستراتيجية للقوات الأوكرانية في المعركة، وبدعم من الوحدات العسكرية والوحدات الفرعية الأخرى".

وشدد كوناشينكوف على أنه "نتيجة للأعمال الماهرة والكفؤة لمجموعات قوات فوستوك، بلغت خسائر القوات الأوكرانية أكثر من 250 فردا و16 دبابة وثلاث عربات قتال مشاة و21 مركبة قتالية مصفحة".

المصدر: نوفوستي