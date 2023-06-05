روسيا تنفذ مبادئ غروسي لضمان أمن محطة زابوروجيه النووية قبل أن يعلنها

أكد مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا أن موسكو تلتزم أصلا بمبادئ ضمان أمن محطة زابوروجيه النووية التي أعلن عنها المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رفائيل غروسي.

وقال المندوب الروسي للصحفيين، يوم الاثنين، إن "البنود الخمسة التي أعلن عنها رفائيل غروسي، نحن ننفذها أصلا، ونحن لا نحتاج إلى أي قرارات أو إعلانات".

وأضاف نيبينزيا أن "الجميع يصمتون عن مصدر القصف على محطة زابوروجيه"، مشيرا إلى أن الافتراض بأن روسيا تقصفها "أمر يتعارض مع التفكير السليم".

وأردف أن موظفي الوكالة الدولية للطاقة الذرية "يدركون بالطبع أن القصف يأتي من الجانب الأوكراني".

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وأعرب عن الأمل بأنه بعد المصادقة على البنود الخمسة لضمان أمن المحطة، ستتم مراقبة مصدر إطلاق النار.

وكان غروسي قد قدم خلال جلسة مجلس الأمن الدولي الثلاثاء 31 مايو الماضي، مبادئ ضمان أمن محطة زابوروجيه الذرية.

ودعا طرفي النزاع في أوكرانيا للامتناع عن استهداف المحطة وعدم استخدامها لنشر معدات عسكرية وتخزين الذخيرة فيها، وحماية كافة المكونات الضرورية للعمل الآمن للمحطة.

المصدر: نوفوستي