قال ألكسندر غروشكو، نائب وزير الخارجية الروسي، إن أوكرانيا أحبطت جميع مبادرات المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي لتعزيز سلامة محطة زابوروجيه للطاقة النووية.

وقال غروشكو في بيان نشر على موقع الوزارة: "منعت كييف جميع مبادرات المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، التي تهدف إلى تعزيز أمن محطة زابوروجيه للطاقة النووية: أولا، مشروع الاتفاقات الثلاثية، ثم المصير نفسه حل باتفاقيتين ثنائيتين منفصلتين بين روسيا والوكالة الدولية للطاقة الذرية، وبين أوكرانيا والوكالة الدولية للطاقة الذرية".

وأشار الدبلوماسي إلى أن السلطات الأوكرانية رفضت اقتراح رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية بإنشاء منطقة أمان نووي تشغيلية ومادية في المحطة.

وأضاف الدبلوماسي: "تضمنت مبادرة غروسي، التي أعلن عنها بعد زيارة محطة زابوروجيه للطاقة النووية في 1 سبتمبر 2022، عددا من العناصر المهمة، والتي من شأن تنفيذها أن يساعد في وقف الهجمات الأوكرانية على المصنع. قام المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية وأمانة الوكالة، بمساعدة روسيا، بالكثير من العمل في هذا الاتجاه، ولكن نظرا لعدم قدرة كييف على التفاوض وعدم استعدادها للالتزام بعدم قصف محطة زابوروجيه للطاقة النووية، بات من غير الممكن تنفيذ هذه المبادرة".

ووفقا له، فإن "إصرار كييف على خلق مخاطر من أجل التشغيل الآمن لمحطة زابوروجيه للطاقة النووية تفسيره أن قيادتها "تلبي بوضوح مطالب واشنطن ولندن، والتي، من أجل المصالح السياسية، تضحي بسهولة بكل من الأرواح البشرية وسلامة المنشآت النووية في القارة الأوروبية ".

المصدر: الخارجية الروسية