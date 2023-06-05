وسائل إعلام: العسكر البولنديون على عكس السياسيين يشككون بقدرة أوكرانيا على كسب النزاع

يعتقد مسؤولون عسكريون بولنديون رفيعو المستوى، أن الجيش الأوكراني لن يكون لديه القوة الكافية لتنفيذ هجوم ناجح ضد القوات الروسية، وكسب النزاع.

ووفقا لمقال صحيفة Military Watch Magazine الأمريكية: "على عكس القادة السياسيين، أعرب القادة العسكريون البولنديون مرارا، عن شكوكهم الجادة بشأن قدرة أوكرانيا وحلفائها على كسب النزاع الجاري مع روسيا".

وأضافت الصحيفة أن وارسو تقدم مساعدة نشطة إلى كييف وترسل أفرادا عسكريين إلى أراضي دولة مجاورة للقيام بعمليات مشتركة ضد روسيا.

وفي وقت سابق، أعلن المستشار السابق لرئيس البنتاغون، دوغلاس ماكغريغور، عن تواجد 20 ألف مرتزق بولندي ضمن القوات الأوكرانية، وبحسب الضابط، مات الكثير منهم في المعارك.

المصدر: نوفوستي