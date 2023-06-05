قائد أمريكي سابق: قوات "الناتو" غير قادرة على التدخل لـ"ردع" روسيا

قال القائد العام السابق للجيش الأمريكي في أوروبا، بن هودجز، إن حلف الناتو يفتقر لحيوية التنقل والتجمع والتحرك السريع، لذا لا يمكنه التحرك ل"ردع روسيا بفعالية"، وفق تعبيره.

وأوضح الجنرال، في حديث لصحيفة "واشنطن بوست": "أن قدرة قوات حلف الناتو على الوصول إلى المناطق الحرجة أسرع من الروس، هو المؤشر الأهم للردع الفعال، وحتى اللحظة يتعذر ذلك، بسبب المشاكل التقنية وصعوبة التنقل العسكري التي تعاني منها قوات الحلف".

وذكرت وسائل إعلام غربية في وقت سابق، أن دول الناتو لم تتفق فيما بينها على تشكيل وحدة برية مشتركة دائمة، بناء على طلب عدد من بلدان الحلف.

وأجمع العديد من الخبراء السياسيين، الذين أجروا مقابلات مع عدد من وسائل الإعلام الغربية، على أن أمام الناتو طريق طويل ليكون بوسعه "ردع روسيا" دون خسارة شبر من أراضيه.

المصدر: نوفوستي