القائد السابق للجيش الأمريكي في أوروبا يقترح منطقة "شنغن عسكرية"

صرح القائد العام السابق للجيش الأمريكي في أوروبا، بن هودجز، بأن الاتحاد الأوروبي سينشئ منطقة "شنغن عسكرية تسهل عبور قوافل الناتو كافة الحدود".

وجاءت تصريحات هودجز ردا على المحللين الذين قالوا إنه من أجل ضمان ردع ودفاع موثوق به، فإن أوروبا بحاجة إلى الاستثمار في اللوجستيات العسكرية.

ووفقا لهودجز، يفتقر الاتحاد الأوروبي إلى عربات السكك الحديدية لحمل المركبات المدرعة، أو الجسور والأنفاق العريضة للتتواءم مع الحرب الحديثة. وقال إن العمل الدبلوماسي مطلوب لإنشاء "منطقة شنغن عسكرية" تسمح لقوافل الناتو "بعبور الحدود بنفس سهولة الشاحنات المحملة بالتفاح".

يذكر أن منطقة شنغن تضم حاليا 26 دولة، "22 دولة من دول الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى أيسلندا والنرويج وسويسرا وليختنشتاين".

المصدر: نوفوستي