وسائل إعلام: روسيا حرمت فنلندا من ميزة فريدة مع خسائر بالمال والوقت

تفاقمت المشاكل المالية لشركة الطيران الفنلندية Finnair بعد فقدانها ميزتها الجغرافية الفريدة المتمثلة بالتحليق في المجال الجوي الروسي، وذلك بعد إغلاقه إثر العملية العسكرية الخاصة.

ووفقا لصحيفة Kauppalehti: "أطلقت روسيا العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، وأغلقت مجالها الجوي أمام العديد من شركات الطيران الأجنبية. الأمر الذي شكل صدمة حقيقية لشركة Finnair الفنلندية".

وأشارت الصحيفة إلى أنه بعد إغلاق المجال الجوي الروسي، فقدت شركة Finnair ميزتها الجغرافية الفريدة، المتمثلة بربط قارتي أوروبا وآسيا، حيث كانت رحلاتها تتخذ مسارا أقصر وأسرع عبر روسيا.

وتم الآن إطالة مسارات الرحلات الجوية بين مطار هلسنكي والمدن الآسيوية الكبرى بنسبة 15 إلى 40%، مما أدى إلى تفاقم المشاكل المالية لشركة الطيران التي خلفها وباء "كوفيد-19".

ووافقت الشركة على استراتيجية جديدة، في محاولة لإنقاذها، لكن الشكوك تحوم حول نجاح هذه الاستراتيجية.

وخلصت الصحيفة إلى أن " الإستراتيجية القديمة التي ربطت فيهاFinnair أوروبا بآسيا، كانت أكثر وضوحا، ويمكن الحكم على نجاح الاستراتيجية الجديدة لاحقا".

المصدر: نوفوستي