أمامنا تحديات لم نواجهها منذ 65 عاما.. وزير الدفاع الإسرائيلي يدعو للاستعداد

حذر وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، من أنه "إذا اندلعت حرب، فمن المتوقع أن تواجه الجبهة الداخلية الإسرائيلية تحديات لم نكن نعرف مثلها في 75 عاما من وجودنا".

وفي تصريح خلال زيارته قاعدة قيادة الجبهة الداخلية في الرملة، في إطار تدريبات هيئة الأركان المشتركة، قال غالانت: "إذا اندلعت حرب، لا سمح الله، فمن المتوقع أن تواجه الجبهة الداخلية الإسرائيلية تحديات لم نكن نعرف مثلها منذ 75 عاما من وجودنا".

وشدد على أن "هذا يتطلب منا أن نكون مستعدين مسبقا وعلى النحو الأمثل"، مؤكدا أنه "كما هو الحال في أي ساحة، حتى على الجبهة الداخلية، نحن ملتزمون بالاستعدادات الشاملة والإعداد المبكر لتحقيق الأداء الأمثل في حالات الطوارئ".

وأضاف "يجب أن نستعد لأشد السيناريوهات التي سنواجه فيها العديد من التحديات، وإعطاء الأولوية للمجالات المطلوبة لنشاط الاقتصاد الأساسي في حالة الطوارئ". فقط الأداء الناجح للجبهة الداخلية، بكل مكوناتها، سيسمح للجيش الإسرائيلي والمؤسسة الأمنية بتنفيذ المهام على الجبهة".

المصدر: "معاريف"