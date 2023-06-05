غاتيلوف: قرار منظمة الصحة العالمية بشأن إغلاق مكتبها في روسيا مسيس

أكد مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف غينادي غاتيلوف أن قرار المكتب الأوروبي لمنظمة الصحة العالمية حول إغلاق مكتبها في موسكو مسيس.

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وقال غاتيلوف في بث قناة "روسيا-24": "لسوء الحظ تم بحث هذه المسألة منذ وقت قصير ومثل هذا الاحتمال لإغلاق المكتب كان يتناول المناقشات داخل المكتب الأوروبي وداخل منظمة الصحة العالمية أيضا وانتهى بحقيقة أنه في 1 مايو الماضي اتخذ المكتب الأوروبي بالفعل مثل هذا القرار لإغلاق مكتب موسكو ونقله إلى كوبنهاغن".

وأضاف: "إنه قرار مسيس بوضوح، قرار هادف إلى استخدام وسيلة ضغط إضافية على روسيا وتسييس الرعاية الصحية ومناقشة الرعاية الصحية بالفعل، وهو أمر لا يمكن القيام به، لأن الصحة يجب أن تتطور لصالح جميع الدول، ولا يجوز أن تكون موضوعا لأي خلافات سياسية".

وأوضح أن مكتب المنظمة في موسكو كان يعمل بشكل فعال طول السنوات الماضية وخاصة في مجال مكافحة الأمراض غير المعدية.

وأشار إلى أنه خلال فترة عمل المكتب كان هناك تعاون مع العديد من البلدان، خاصة مع بلدان رابطة الدول المستقلة.

وتابع: "نأمل بأن تتم إعادة النظر في هذا القرار في المسقبل القريب، وسنواصل تعاوننا الوثيق مع المكتب الأوروبي ومنظمة الصحة العالمية".

المصدر: نوفوستي