الدفاع الروسية تكشف تفاصيل إحباط محاولة إرهابيين أوكرانيين التسلل إلى أراضي روسيا

أكدت الدفاع الروسية أن وحداتها بالتعاون مع قوات حرس الحدود والأمن الفدرالي، أحبطت خلال اليوم الماضي محاولة مجموعتين من الإرهابيين الأوكرانيين اختراق أراضي مقاطعة بيلغورود الروسية.

وقالت الدفاع الروسية في تقريرها اليومي الصادر اليوم الاثنين إنه في إطار محاولات نظام كييف المستمرة لتنفيذ أعمال إرهابية ضد السكان المدنيين في المناطق الحدودية الروسية، حاول إرهابيون في حوالي الساعة الواحدة بعد ظهر الأحد، وتحت غطاء قصف مدفعي مكثف على أهداف مدنية، عبور نهر سيفرسكي دونيتس والإنزال على أطراف قرية نوفايا تافولجانكا في مقاطعة بيلغورود.

وذكرت الدفاع الروسية أنه "تم تدمير التشكيلات الإرهابية لنظام كييف بضربات جوية ومدفعية نفذتها وحدات حماية الحدود التابعة للمنطقة العسكرية الغربية.. حيث قتل ما لا يقل عن 10 إرهابيين ودمر قاربان وعربة مدرعة".

وفي إطار مكافحة البطاريات، تم قمع 5 فصائل لمدافع الهاون ودمرت راجمة صواريخ "غراد" أوكرانية قرب مدينة فولتشانسك في مقاطعة خاركوف، إضافة إلى 2 من المدافع ذاتية الحركة Krab بولندية الصنع، والتي كانت كلها تستخدم لقصف الأراضي الروسية.