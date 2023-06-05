سوناك يعتزم إقناع بايدن بدعم ترشيح وزير الدفاع البريطاني لمنصب أمين عام "الناتو"

أفادت وسائل إعلام بريطانية، بأن رئيس الوزراء ريشي سوناك، سيحاول إقناع الرئيس الأمريكي جو بايدن، بدعم ترشيح وزير الدفاع البريطاني بن والاس، لمنصب أمين عام "الناتو".

وذكرت صحيفة "تليغراف" البريطانية في تقرير أن سوناك يعتزم إقناع بايدن بدعم والاس لتولي منصب الأمين العام لحلف الناتو، خلال زيارته المقررة يومي 7 و 8 يونيو الجاري.

وبحسب الصحيفة، فإن سوناك طرح بالفعل مسألة تولي والاس منصب الأمين العام لحلف "الناتو" على هامش اجتماع قمة مجموعة السبع الأخير في مدينة هيروشيما اليابانية، مشيرة إلى أن والاس يحظى بشعبية كبيرة داخل الحكومة الأمريكية، بسبب دوره المركزي في تشكيل تحالف دولي لدعم أوكرانيا، وزيادة الإنفاق الدفاعي في بريطانيا إلى 2.25% من الناتج المحلي الإجمالي.

ولفتت إلى أن "ترشيح والاس لتولي منصب الأمين العام لحلف الناتو، قد لا يلقى دعما من جانب فرنسا وألمانيا، بالإضافة إلى أن دولا أخرى قد تدعم رئيسة الوزراء الدنماركية، ميتيه فريدريكسن لتولي هذا المنصب".

وكان من المفترض أن يقدم الأمين العام لحلف الناتو الحالي، ينس ستولتنبرغ، استقالته في أكتوبر 2022، لكن قادة دول حلف الناتو قرروا في مارس من نفس العام، تمديد ولايته حتى 30 سبتمبر المقبل.

المصدر: "تلغراف"