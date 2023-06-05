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مقتل 19 شخصا بانهيار أرضي جنوب غرب الصين (فيديو)

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مقتل 19 شخصا بانهيار أرضي جنوب غرب الصين (فيديو)
AP
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قالت السلطات الصينية إن انهيارا أرضيا وقع في مهجع للعمال بإحدى شركات التعدين في ساعة مبكرة من صباح الأحد في جنوب غرب البلاد، مما أسفر عن مقتل 19 شخصا.

ووقع الحادث في منطقة ريفية جبلية في مقاطعة ليشان بمقاطعة سيتشوان، حيث تتساقط الأمطار باستمرار منذ أسابيع.

وتم حشد أكثر من 180 شخصا للمساعدة في العثور على الأفراد الموجودين تحت الأنقاض.

وذكرت محطة CCTV الحكومية أن القتلى جميعهم على ما يبدو من العاملين في شركة Jinkaiyuan للتعدين.

وبسبب مناخها الرطب الممطر، فإن جنوب غرب الصين عرضة للانهيارات الأرضية، لا سيما في المناطق التي شهدت تحولات واسعة النطاق للأراضي بسبب إزالة الغابات والمشاريع الهندسية وعمليات التعدين.

المصدر: AP

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