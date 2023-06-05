مقتل 19 شخصا بانهيار أرضي جنوب غرب الصين (فيديو)

قالت السلطات الصينية إن انهيارا أرضيا وقع في مهجع للعمال بإحدى شركات التعدين في ساعة مبكرة من صباح الأحد في جنوب غرب البلاد، مما أسفر عن مقتل 19 شخصا.

ووقع الحادث في منطقة ريفية جبلية في مقاطعة ليشان بمقاطعة سيتشوان، حيث تتساقط الأمطار باستمرار منذ أسابيع.

19 killed in landslide at mine in SW China's Sichuan Province pic.twitter.com/YZyia0WiyQ — CGTN (@CGTNOfficial) June 5, 2023

وتم حشد أكثر من 180 شخصا للمساعدة في العثور على الأفراد الموجودين تحت الأنقاض.

وذكرت محطة CCTV الحكومية أن القتلى جميعهم على ما يبدو من العاملين في شركة Jinkaiyuan للتعدين.

A landslide at a mine in Leshan City in southwest China's Sichuan Province, where rain has been falling steadily for weeks, killed 19 people early on Sunday morning. #Landslidepic.twitter.com/207hAE4feL — WatchTower 环球瞭望台 (@WatchTowerGW) June 5, 2023

وبسبب مناخها الرطب الممطر، فإن جنوب غرب الصين عرضة للانهيارات الأرضية، لا سيما في المناطق التي شهدت تحولات واسعة النطاق للأراضي بسبب إزالة الغابات والمشاريع الهندسية وعمليات التعدين.

المصدر: AP