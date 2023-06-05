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اتساع نطاق المعارك على محور زابوروجيه

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اتساع نطاق المعارك على محور زابوروجيه
Sputnik
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استؤنفت الأعمال القتالية النشطة على محور زابوروجيه في الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين، حسبما أفاد رئيس حركة "نحن مع روسيا" فلاديمير روغوف.

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وكتب روغوف عبر "تلغرام": "اليوم، منذ الصباح الباكر (اعتبارا من الساعة الرابعة فجرا) استؤنفت الأعمال القتالية النشطة في منطقة فريمفسكي".

وأضاف روغوف أن العدو "أقدم على الهجوم بقوات أكبر من يوم أمس، ودبر محاولة اختراق أوسع نطاقا وأحسن تنظيما"، مضيفا أن "المعركة مستمرة".

وذكر روغوف أمس الأحد أن القوات الروسية اشتبكت مع قوات كييف في منطقة فريمفسكي على محور زابوروجيه، لأكثر من ثماني ساعات، وتكبدت القوات الأوكرانية خسائر في الجنود والعربات المدرعة.

وأعلنت الدفاع الروسية في وقت سابق إحباط هجوم واسع النطاق شنته القوات الأوكرانية منذ صباح الأحد على خمسة قطاعات من الجبهة في محور جنوب دونيتسك المجاور لمحور زابوروجيه.

المصدر: RT

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