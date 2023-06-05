قطار شحن يخرج عن مساره في الهند

خرج قطار بضائع يحمل الحجر الجيري عن مساره في ولاية أوديشا ولم يتم الإبلاغ عن ضحايا.

نقلت ذلك صحيفة Times of India اليوم الاثنين، حيث أفادت بأن 5 عربات خرجت عن القضبان، دون أن ترد أنباء عن ضحايا. وقد وقع الحادث في منطقة بارغاره على بعد نحو 500 كيلومتر من بالاسور حيث اصطدم قطار ركاب يوم الجمعة الماضي.

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وقال متحدث باسم شركة السكك الحديدية الهندية الحكومية إن القطار مملوك لشركة خاصة، وكان ينقل الحجر الجيري من موقع التعدين إلى مصنع الأسمنت على سكة حديدية ضيقة تملكها الشركة، لم يذكر اسمها.

من الجدير بالذكر أن قطاري ركاب قد اصطدما في 2 يونيو في نفس الولاية، ولاية أوديشا، حيث خرج عدد من عربات القطار السريع المتجه إلى تشيناي عن مسارها وتحطمت في قطار شحن على مسارات متوازية. وبسبب الاصطدام انقلب عدد من العربات، ووفقا للأرقام الرسمية توفي 275 شخصا، وأصيب 1175 بجروح، من بينهم 793 خرجوا بالفعل من المستشفيات.

المصدر: تاس