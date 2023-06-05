مرشح لانتخابات الرئاسة الأمريكية يدعو لتقديم "تنازلات كبيرة" لروسيا

قال فيفيك راماسوامي الراغب في الترشح للانتخابات الرئاسية الأمريكية، إنه يجب على واشنطن إجبار أوكرانيا على تقديم تنازلات جادة لروسيا من أجل إنهاء النزاع والتركيز على الصين.

وأضاف راماسوامي، وهو أحد الجمهوريين الراغبين في الترشح عن الحزب لخوض الانتخابات الرئاسية، في حديث لشبكة ABC News: "أعتقد أننا بحاجة إلى إنهاء القتال في أوكرانيا بشروط سلمية، وهو أمر سيفرض علينا تقديم تنازلات جدية لروسيا".

وأعرب راماسوامي عن قناعته بأن الصين بالذات تشكل التهديد الرئيسي للولايات المتحدة، ولمواجهة ذلك، يجب على واشنطن إنهاء النزاع الأوكراني بأسرع وقت ممكن.

وشدد راماسوامي، على ضرورة التزام واشنطن بعدم السماح لأوكرانيا بالانضمام إلى الناتو، لأن ذلك سيفسح المجال للجانب الأمريكي بالتركيز على مواجهة بكين في آسيا.

ونوه راماسوامي، بأن الحديث حاليا يتلخص في أن الصين ستركز على موضوع تايوان، وليس من مصلحة الولايات المتحدة أن تنخرط في نزاع متزامن مع قوتين نوويتين عظيمتين.

وشدد راماسوامي على أن مهمة الرئيس الأمريكي، هي رعاية المصالح الأمريكية أولا، والتي في رأيه، لا تشمل تمويل النزاع الأوكراني.

في فبراير الماضي، أعلن المستثمر الأمريكي من أصول هندية فيفيك راماسوامي، مؤلف كتاب "Woke Inc"، عن ترشحه للتنافس على الرئاسة.

وسيتوجب على راماسوامي، التنافس من أجل الحق في أن يصبح مرشحا عن الحزب الجمهوري، مع الرئيس السابق دونالد ترامب وحاكم فلوريدا رون ديسانتيس ومندوبة الولايات المتحدة السابقة لدى الأمم المتحدة نيكي هايلي.

المصدر: نوفوستي