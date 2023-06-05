مادورو يصل السعودية وملف الطاقة على أجندة أعماله (فيديو)

وصل الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، إلى الممكلة العربية السعودية اليوم الاثنين، على رأس وفد وزاري، قادما من تركيا حيث شارك بحفل تنصيب الرئيس التركي.

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وكان في استقباله بمطار الملك عبدالعزيز الدولي في جدة، الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء مساعد بن محمد العيبان الوزير المرافق، ومدير المراسم الملكية في منطقة مكة المكرمة أحمد بن ظافر، وعدد من المسؤولين، بحسب "واس".

ووفق وسائل إعلام فنزويلية، فإن مادورو الذي وصل جدة برفقة زوجته ووزيري الخارجية والاتصالات ومسؤولين آخرين، سيعقد اجتماعات مع الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد محمد بن سلمان.

وقال الفريق الصحفي الرئاسي عبر تويتر إن "مادورو يصل مطار الملك عبد العزيز الدولي، الذي يقع في جدة، ثاني أهم مدينة في المملكة العربية السعودية، في إطار أجندة عمل تهدف إلى تعزيز التحالفات السياسية والدبلوماسية والطاقة".

المصدر: واس+ expansion