مادورو: فنزويلا ترغب في الانضمام إلى "بريكس"

أعلن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو أن فنزويلا ترغب بأن تنضم إلى مجموعة "بريكس" التي تضم كلا من روسيا والصين والهند والبرازيل وجمهورية جنوب إفريقيا.

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وقال مادورو في أعقاب لقائه الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، إن "بريكس تضم 5 دول قوية. والآن تتحول "بريكس" إلى نقطة اجتذاب لأولئك الذين يريدون عالما آخر مبنيا على السلام والتعاون".

وأضاف مادورو: "إذا سألتم فنزويلا هل ترغب في الانضمام إلى "بريكس" في لحظة معينة، فتقول فنزويلا "نعم"، نحن نود أن نكون جزءا من "بريكس" وأن نشارك في بناء الصرح الجديد والسياسة العالمية الجديدة".

المصدر: نوفوستي