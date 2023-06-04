"من مركز قيادة متقدم".. رئيس أركان الجيش الروسي يقود التصدي لهجوم أوكراني واسع النطاق

كشف المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، إيغور كوناشينكوف، عن قيادة رئيس الأركان العامة للجيش الروسي، فاليري غيراسيموف، الهجوم الأوكراني واسع النطاق من أحد مراكز القيادة المتقدمة.

وقال كوناشينكوف: "خلال هذه الفترة (فترة الهجوم الأوكراني واسع النطاق) كان قائد المجموعة المشتركة للقوات - رئيس الأركان العامة للجيش الروسي، جنرال الجيش فاليري غيراسيموف في أحد مراكز القيادة المتقدمة في هذا المحور".

وأعلن كوناشينكوف، إحباط هجوم واسع النطاق شنته القوات الأوكرانية على خمسة قطاعات من الجبهة في اتجاه يوجنو دونيتسك، مشيرا إلى أن القوات الأوكرانية كانت تهدف لاختراق الدفاعات في "أكثر مناطق الجبهة ضعفا" في رأيها.

وشدد كوناشينكوف، على أن الجيش الروسي أحبط الهجوم الأوكراني ولم يحقق العدو أهدافه وفشل في تنفيذ المهام الموكلة إليه أثناء الهجوم.

المصدر: وزارة الدفاع الروسية