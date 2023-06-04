فقد الوعي لفترة قصيرة.. سقوط خطير لرئيس وزراء بلجيكا من على دراجته

حالف الحظ رئيس الوزراء البلجيكي ألكسندر دي كرو، عقب سقوط خطير من على دراجته حيث كان يرتدي خوذة.

وقال دي كرو (47 عاما)، في مقطع مصور على "تويتر" إن نجله الذي كان يرافقه اتصل بأجهزة الطوارئ.

وأضاف أنه عاد الآن إلى المنزل بعد قضاء ليلة في المستشفى، معربا عن شكره للفريق الطبي هناك لما تلقاه من رعاية طيبة.

وأفاد في نهاية المقطع المصور القصير بابتسامة: "الرياضة أمر صحي، لكن يجب عليك أيضا توخي الحرص نوعا ما".

Weer thuis! Bedankt voor jullie berichten & vooral dank aan de spoed van @uzgent voor de goede zorgen. 🙏🏻 pic.twitter.com/Cz1Cmzlnxq — Alexander De Croo 🇧🇪🇪🇺 (@alexanderdecroo) June 4, 2023

ووفقا لتقرير لوكالة الأنباء البلجيكية "بيلغا"، سقط دي كرو، يوم السبت في منطقة ليست بعيدة عن منزله ببلدية براكيل، ثم فقد الوعي لفترة قصيرة.

وتم نقله إلى المستشفى للخضوع لفحوص كإجراء احترازي.

ووفقا لمجلس وزرائه، سيعود إلى ممارسة مهامه بشكل طبيعي يوم الاثنين.

المصدر: د ب أ