دوي صافرات الإنذار في إقليمي دنيبروبيتروفسك وبولتافا
Legion-Media
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دوت صافرات الإنذار التحذيرية من الغارات الجوية في إقليمي دنيبروبيتروفسك وبولتافا بأوكرانيا.
جاء ذلك على الخريطة الإلكترونية المخصصة لإطلاع المواطنين بالمواقع الخطرة على الموقع الرسمي لوزارة التحول الرقمي الأوكرانية.
ودوت صافرات الإنذار أيضا في الأجزاء التي تسيطر عليها كييف من جمهورية دونيتسك الشعبية ومنطقة زابوروجي.
وفي وقت سابق، أُعلن عن إنذار جوي في سبع مناطق في شرق ووسط وجنوب أوكرانيا.
المصدر: RT