"أوبك+" تتفق على مستوى جديد لإنتاج النفط اعتبارا من بداية 2024

أعلنت منظمة "أوبك+" عن التوصل لاتفاق على تحديد مستوى جديد لإنتاج النفط عند 40.46 مليون برميل يوميا، اعتبارا من بداية عام 2024.

وجاء في بيان عن المجموعة: "اتخذت مجموعة "أوبك+" قرارا بتعديل حجم إنتاج النفط، بهدف الحفاظ على استقرار سوق النفط، وإرساء ظروف تسمح بالتنبؤ بحركته على المدى الطويل".

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وتابع البيان: "يتعين على روسيا ضبط حجم إنتاج النفط عند مستوى 9.828 مليون برميل يوميًا، اعتبارًا من عام 2024".

المصدر: وكالات