"أوبك +" تبدأ مباحثات حول تخفيضات إضافية في الإنتاج

بدأ تحالف "أوبك +" محادثاته الرسمية في العاصمة النمساوية فيينا، بعد عدة ساعات من مناقشات غير رسمية، حول إمكانية إجراء تخفيضات إضافية في الإنتاج.

ونقلت وكالة نوفوستي عن مصدر قوله إن "المفاوضات بدأت". وقال مصدر آخر إن المناقشات غير الرسمية انتقلت إلى اجتماع لجميع رؤساء وفود "أوبك +".

وتعمل دول "أوبك +" الآن على خفض إنتاج النفط بمقدار مليوني برميل يوميا حتى نهاية عام 2023، كجزء من الصفقة. في الوقت نفسه، في أبريل، أعلن عدد من الدول الأعضاء في التحالف، بما في ذلك المملكة العربية السعودية، عن نيتها خفض الإنتاج طواعية بدءا من شهر مايو بمقدار 1.16 مليون برميل أخرى يوميا حتى نهاية العام.

وقامت روسيا بدورها بتمديد الخفض الطوعي بمقدار 500 مليون برميل يوميا، والذي بدأ في مارس.

المصدر: نوفوستي