سياسي أمريكي: واشنطن تبنت مخطط النازيين بهدف تدمير روسيا وتحاول تنفيذه بمساعدة قوات كييف

قال السياسي الديمقراطي الأمريكي، جيفري يونغ، إن الولايات المتحدة تبنت منذ سنين المخطط الألماني النازي الهادف إلى تفكيك روسيا، وأنها تحاول تنفيذه الآن بمساعدة النازيين الأوكرانيين.

وكتب يونغ في تغريدة عبر "تويتر"، "خلال الـ80 عاما الماضية، كان لدى الولايات المتحدة هدف واحد من دعمها للنازيين الأوكرانيين، ألا وهو تفكيك الاتحاد السوفيتي، ومن ثم روسيا، وتحويل أوكرانيا إلى قاعدة ضخمة لحلف الناتو تستهدف روسيا، وأخيرا تفكيكها واحتلالها واستعباد الشعب الروسي، وهذه كانت أهداف النازية الألمانية".

ومن جانبه حذر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مرارا من محاولات الغرب تفكيك روسيا والإضرار بأمنها، مشيرا إلى أن الغرب كان يأمل بانهيار روسيا عام 1991 نتيجة الاضطرابات التي عمت البلاد، ولكن خاب أملهم لأن روسيا صمدت ونهضت من جديد اقوى من ذي قبل، لافتا إلى أن المجتمع الروسية متماسك بطبعه، ولا يبخل بتقديم الدعم اللازم للجيش الوطني في مجابهة العدوان الخارجي.

For the last 80 years, all US support for Ukrainian nazis has had one goal: break up the USSR, later Russia, turn Ukraine into a huge NATO base aimed at Russia itself, and finally, shatter Russia into pieces and conquer them, enslaving the Russian people.

Nazi Germany's goals. https://t.co/xogzMrJpYN — Geoffrey M. Young (@GeoffYoung4KY) June 4, 2023

المصدر: نوفوستي