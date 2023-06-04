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وزير الدفاع الألماني: قبل عامين فقط كنت سأقول إن ذلك مستحيل

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وزير الدفاع الألماني: قبل عامين فقط كنت سأقول إن ذلك مستحيل
AP
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اعترف وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس بأنه قبل عامين لم يكن ليتخيل أن بلاده ستورد أسلحة إلى منطقة تعيش نزاعا مسلحا، وأنه كان سيعتبر ذلك أمرا مستحيلا.

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وقال بيستوريوس خلال مشاركته في منتدى "شانغريلا" الأمني في سنغافورة اليوم الأحد: "لو أخبرني أحد قبل عامين بأن ألمانيا ستزود المنطقة التي مزقتها الحرب، بالأسلحة الثقيلة والذخيرة وما إلى ذلك، لما كنت سأصدقه. كنت سأقول إن هذا مستحيل".

وأوضح بيستوريوس أن إمدادات الأسلحة الألمانية لأوكرانيا تمثل "نقلة نوعية حقيقية" تتطلب من الحكومة الألمانية إعادة هيكلة سياستها الدفاعية، بما في ذلك في مجال ضوابط تصدير الأسلحة.

في وقت سابق هذا الأسبوع، ذكر الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ أن دول الناتو بحاجة إلى زيادة إنتاج الأسلحة مع نفاد المخزون بسبب الإمدادات إلى كييف.

المصدر: "نوفوستي"

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