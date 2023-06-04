بولندا.. مسيرة للمعارضة في وارسو بمشاركة نصف مليون شخص

شارك نحو نصف مليون شخص في احتجاج كبير نظمته المعارضة البولندية في العاصمة وارسو.

وقال منظمو الاحتجاج: "هناك نحو نصف مليون شخص في المسيرة، هناك نصف مليون منا".

وأفاد مراسل وكالة "نوفوستي" الروسية بأن المسيرة سلمية، إلا أن الكثير من المشاركين فيها يرددون هتافات مناهضة للحكومة البولندية.

ووفقا لمراسل الوكالة، يشارك في الاحتجاج مختلف طوائف المجتمع البولندي والتي تضم السياسيين المعارضين، وأنصار الشذوذ الجنسي وحرية الإجهاض ومعارضي الأديان، وكل فئة تشارك للمطالبة بتنفيذ مطالبها الخاصة.

ونظمت المسيرة من قبل زعيم المعارضة البولندية رئيس التحالف المدني الرئيس السابق للمفوضية الأوروبية، دونالد تاسك.

وتم اختيار اليوم الأحد الموافق الـ4 من يونيو لانطلاق المسيرة، كون هذا اليوم يصادف تاريخ انعقاد أول انتخابات برلمانية حرة جزئيا في بولندا، بتاريخ الـ 4 من يونيو 1989.

المصدر: نوفوستي