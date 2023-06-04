صحيفة تنشر تفاصيل عن حياة "حارس أسرار" أردوغان

قالت صحيفة Cumhuriyet، إن هاكان فيدان دخل التاريخ التركي كأول مسؤول يتم نقله من رئاسة جهاز الاستخبارات (MİT) ليتولى منصب وزير الخارجية.

وذكّرت الصحيفة، بأن الرئيس رجب طيب أردوغان وصف الوزير الجديد بأنه "حارس الأسرار".

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وأضافت الصحيفة: "بدون شك، كانت أبرز التعيينات في الحكومة التركية الجديدة، تسليم حقيبة وزارة الخارجية لهاكان فيدان الذي شغل منصب رئيس جهاز الاستخبارات الوطنية لمدة 13 عاما. يعتقد أن أردوغان منح منصب وزير الخارجية لفيدان، الذي سماه في فترة ما "حافظ أسراري"، كمكافأة له على تحويل MİT إلى مؤسسة لعبت الدور النشيط في جميع العمليات الإقليمية من ليبيا إلى سوريا، ومن أوكرانيا إلى القوقاز".

حصل فيدان، بعد تخرجه بدرجة ماجستير الإدارة والعلوم السياسية من جامعة ماريلاند (الولايات المتحدة)، على الدكتوراه من جامعة بيلكنت.

في الفترة من 1986 إلى 2001 خدم كضابط صف في الجيش التركي. ومن 2003 إلى 2007 ترأس الوكالة التركية للتعاون والتنسيق. ومنذ عام 2010 شغل فيدان منصب رئيس الاستخبارات التركية.

قام فيدان بتأليف عدة أعمال أكاديمية، حول الأمن الدولي والتنمية الدولية والسياسة الخارجية التركية.

المصدر: نوفوستي