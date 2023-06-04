أكسيونوف: إسقاط وإنزال 9 مسيرات جوية أوكرانية في القرم الليلة الماضية

قال رئيس جمهورية القرم سيرغي أكسيونوف إن وسائط الدفاع الجوي في شبه الجزيرة، أسقطت 5 طائرات بدون طيار أوكرانية الليلة الماضية.

وفي نفس الليلة، تمكنت وسائل الحرب الالكترونية التابعة للجيش الروسي في القرم، من التشويش وتعطيل عمل 4 درونات جوية معادية أخرى.

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وأضاف أكسيونوف: "خلال الليلة الماضية، أسقطت قوات الدفاع الجوي الروسية خمس طائرات بدون طيار معادية، وتم التشويش على أربع مسيرات جوية أخرى أنزلت بواسطة وسائل الحرب الإلكترونية".

ووفقا للمعلومات المتوفرة لدى أكسيونوف، نتيجة سقوط إحدى الطائرات المسيرة، تحطمت النوافذ في ثلاثة منازل تابعة للقطاع الخاص وسيارتين في مدينة جانكويه.

كما تم العثور على طائرة بدون طيار غير منفجرة في منزل خاص. وتم إجلاء 50 شخصا إلى مكان آمن من تلك المنطقة ومن ثم تم إبطال مفعول المتفجرات الموجودة على متنها.

وشدد رئيس جمهورية القرم، على أن هجوم الدرونات الأوكرانية، لم يسفر عن إصابة أحد.

المصدر: تاس