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السلطات: إسقاط عدة مسيرات أوكرانية فوق كورسك

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السلطات: إسقاط عدة مسيرات أوكرانية فوق كورسك
Sputnik
حطام مسيرة أوكرانية تم إسقاطها (صورة أرشيفية)
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أعلن رومان ستاروفويت، حاكم مقاطعة كورسك الروسية المتاخمة للحدود الأوكرانية، عن إسقاط عدد من الطائرات بدون طيار أوكرانية قرب مدينة كورسك الليلة الماضية.

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وكتب ستاروفويت عبر "تلغرام" صباح اليوم الجمعة: "الليلة الماضية، أسقطت الدفاعات الجوية عددا من الطائرات بدون طيار أوكرانية بالقرب من كورسك".

ودعا الحاكم السكان للالتزام بالهدوء، مؤكدا أن المدينة تحت حماية أمينة من قبل عسكريينا"، كما حث المواطنين على الإبلاغ عن أي أجسام مشبوهة يتم العثور عليها.

وقبل أيام أسقطت القوات الروسية في منطقة كورسك أول طائرة بريطانية مسيرة من طراز Malloy Aeronautics T150، حاولت اختراق المنطقة الحدودية لروسيا.

المصدر: RT

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