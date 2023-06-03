الدوما: تركيا شريك رئيسي لروسيا

أكد رئيس لجنة الشؤون الدولية في مجلس "الدوما" الروسي، ليونيد سلوتسكي، أن تركيا شريك رئيسي لروسيا الاتحادية، مشيرا إلى أن موسكو تتطلع لتوسيع التعاون مع أنقرة.

وأكد سلوتسكي أنه حضر شخصيا مراسم تنصيب الرئيس التركي، وكتب على حسابه في "تلغرام": "لا تزال تركيا شريكنا الرئيسي. نحن نتطلع إلى توسيع التعاون، بما في ذلك من خلال المسار البرلماني".

وأدى الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم السبت، اليمين الدستورية تحت قبة البرلمان، إيذانا ببدء ولايته الرئاسية الجديدة، والتي تستمر لخمس سنوات.

وشارك قرابة 78 مسؤولا دوليا، خلال حفل تنصيب أردوغان، والذي أقيم في القصر الرئاسي بالعاصمة أنقرة.

وعن الجانب الروسي شارك في حفل التنصيب، رئيس مجلس "الدوما الروسي"، فياتشيسلاف فولودين، ورئيس لجنة الشؤون الدولية في المجلس، ليونيد سلوتسكي.

ونقل فولودين تحيات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وتهنئته إلى نظيره التركي رجب طيب أردوغان، بمناسبة توليه رئاسة البلاد.

يشار إلى أن رئيس مجلس "الدوما" أجرى محادثة قصيرة مع رئيس جمهورية تركيا أردوغان، بحثا خلالها لقاء الرئيس التركي مع رؤساء الوفود الأجنبية الذين وصلوا للمشاركة في المراسم.

المصدر: RT